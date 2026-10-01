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Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T

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Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 1
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 2
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 3
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 4
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 5
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 6
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 7
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 1
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 2
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 3
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 4
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 5
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 6
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 7
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 300 руб. 
В наличии
Код товара: 750709
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T
20 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T

LED-телевизор Asano 43LU5030T оснащен 4K-разрешением для просмотра на 42.5-дюймовом экране видео с улучшенной четкостью и реалистичной передачей цвета. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 14 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1.5 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти – для установки приложений для всей семьи.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 43LU5030T оснащен 4K-разрешением для просмотра на 42.5-дюймовом экране видео с улучшенной четкостью и реалистичной передачей цвета. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 14 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1.5 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти – для установки приложений для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 20300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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