Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T
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Характеристики
Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T
Телевизор Asano 32LF5011T белого цвета диагональю 32" с разрешением FullHD подходит для установки в небольших комнатах площадью до 12-15 м?: на кухне, в спальне, детской комнате или на даче. На его экране пиксели не будут заметны при просмотре с расстояния 1-1.2 м. Модель имеет слот CI/PCMCIA, куда можно устанавливать CAM-модуль. Это обеспечивает доступ к спутниковому или кабельному телевидению. С технологией Smart TV вы можете смотреть кино, сериалы и передачи в онлайн-кинотеатрах, искать любую информацию в сети без ПК и управлять эфиром: перематывать, ставить на паузу, включать программы из архива. Телевизор Asano 32LF5011T поддерживает интеграцию в экосистему Sber через Wi-Fi. Благодаря этому вы можете использовать ТВ в качестве центрального хаба Умного дома. На экране можно будет проверять показания датчиков, настраивать сценарии работы домашних устройств и систем. С помощью виртуального помощника вам не нужно постоянно искать пульт, достаточно сказать нужную команду голосом из любой части комнаты. В порт USB 2.0 Type-A можно подключать внешний накопитель для просмотра контента. Bluetooth обеспечивает подсоединение к телевизору беспроводных устройств: мыши, клавиатуры, джойстика, гарнитуры, умной колонки.
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