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Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T

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Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 1
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 2
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 3
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 4
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 5
Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 1
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 2
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 3
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 4
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 5
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T
13 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
Телевизор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный, антенный, HDMI, USB, RJ45, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T

Телевизор Asano 32LF5011T белого цвета диагональю 32" с разрешением FullHD подходит для установки в небольших комнатах площадью до 12-15 м?: на кухне, в спальне, детской комнате или на даче. На его экране пиксели не будут заметны при просмотре с расстояния 1-1.2 м. Модель имеет слот CI/PCMCIA, куда можно устанавливать CAM-модуль. Это обеспечивает доступ к спутниковому или кабельному телевидению. С технологией Smart TV вы можете смотреть кино, сериалы и передачи в онлайн-кинотеатрах, искать любую информацию в сети без ПК и управлять эфиром: перематывать, ставить на паузу, включать программы из архива. Телевизор Asano 32LF5011T поддерживает интеграцию в экосистему Sber через Wi-Fi. Благодаря этому вы можете использовать ТВ в качестве центрального хаба Умного дома. На экране можно будет проверять показания датчиков, настраивать сценарии работы домашних устройств и систем. С помощью виртуального помощника вам не нужно постоянно искать пульт, достаточно сказать нужную команду голосом из любой части комнаты. В порт USB 2.0 Type-A можно подключать внешний накопитель для просмотра контента. Bluetooth обеспечивает подсоединение к телевизору беспроводных устройств: мыши, клавиатуры, джойстика, гарнитуры, умной колонки.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T




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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
Телевизор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный, антенный, HDMI, USB, RJ45, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Asano 32LF5011T белого цвета диагональю 32" с разрешением FullHD подходит для установки в небольших комнатах площадью до 12-15 м?: на кухне, в спальне, детской комнате или на даче. На его экране пиксели не будут заметны при просмотре с расстояния 1-1.2 м. Модель имеет слот CI/PCMCIA, куда можно устанавливать CAM-модуль. Это обеспечивает доступ к спутниковому или кабельному телевидению. С технологией Smart TV вы можете смотреть кино, сериалы и передачи в онлайн-кинотеатрах, искать любую информацию в сети без ПК и управлять эфиром: перематывать, ставить на паузу, включать программы из архива. Телевизор Asano 32LF5011T поддерживает интеграцию в экосистему Sber через Wi-Fi. Благодаря этому вы можете использовать ТВ в качестве центрального хаба Умного дома. На экране можно будет проверять показания датчиков, настраивать сценарии работы домашних устройств и систем. С помощью виртуального помощника вам не нужно постоянно искать пульт, достаточно сказать нужную команду голосом из любой части комнаты. В порт USB 2.0 Type-A можно подключать внешний накопитель для просмотра контента. Bluetooth обеспечивает подсоединение к телевизору беспроводных устройств: мыши, клавиатуры, джойстика, гарнитуры, умной колонки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 32" DLED FHD WHITE SALUT SMART 32LF5011T - стоимость товара 13330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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