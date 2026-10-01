Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T
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Характеристики
Описание товара Телевизор ASANO 24" DLED HD WHITE SALUT SMART 24LH5011T
? Телевизор ASANO 24LH5011T — это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный телевизор для кухни или дачи. С диагональю экрана 23.6 дюйма и разрешением 1366x768 (HD), он обеспечит четкое и яркое изображение. ? Благодаря технологии прямой подсветки (Direct LED) и частоте матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться качественным изображением при просмотре любимых фильмов и передач. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и поддержкой голосового поиска делает использование телевизора еще более комфортным. Вы сможете легко находить нужный контент, не тратя время на долгие поиски. ? Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi или Ethernet (LAN), что позволяет вам использовать платформу Smart TV Салют ТВ для доступа к множеству приложений и сервисов. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что дает возможность подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флеш-накопители. ? С мощностью звуковой системы 6 Вт и выходом на наушники, вы сможете наслаждаться качественным звуком, не беспокоя окружающих. ? Компактные размеры и стильный дизайн делают этот телевизор отличным дополнением к любому интерьеру.
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