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Телевизор ASANO 24" DLED HD SALUT SMART 24LH5010T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 24" DLED HD SALUT SMART 24LH5010T

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Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD SALUT SMART 24LH5010T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD SALUT SMART 24LH5010T - фото 1
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD SALUT SMART 24LH5010T - фото 2
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD SALUT SMART 24LH5010T - фото 3
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED HD SALUT SMART 24LH5010T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
В наличии
Код товара: 750698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор ASANO 24" DLED HD SALUT SMART 24LH5010T
9 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
2 x HDMI, 2 x USB, антенный вход, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 24" DLED HD SALUT SMART 24LH5010T

LED-телевизор Asano 24LH5010T оснащен экраном диагональю 23.8 дюйма с разрешением 1366x768 пикселей. Платформа Smart TV под управлением ОС Салют открывает доступ к развлекательным потоковым сервисам и приложениям. Беспроводное соединение с интернетом выполняется при помощи встроенного модуля Wi-Fi.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 24" DLED HD SALUT SMART 24LH5010T




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Характеристики
Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
2 x HDMI, 2 x USB, антенный вход, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 24LH5010T оснащен экраном диагональю 23.8 дюйма с разрешением 1366x768 пикселей. Платформа Smart TV под управлением ОС Салют открывает доступ к развлекательным потоковым сервисам и приложениям. Беспроводное соединение с интернетом выполняется при помощи встроенного модуля Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 24" DLED HD SALUT SMART 24LH5010T - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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