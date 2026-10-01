Телевизор ASANO 24" DLED FHD WHITE SALUT SMART 24LF5011T
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
23.6
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 860 руб.
В наличии
Код товара: 750697
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10 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (2), USB (2), антенный вход, композитный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор ASANO 24" DLED FHD WHITE SALUT SMART 24LF5011T
LED-телевизор Asano 24LF5011T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 23.8-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 6 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
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Бренд
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
23.6
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (2), USB (2), антенный вход, композитный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
LED-телевизор Asano 24LF5011T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 23.8-дюймовый экран показывает четкую и красочную картинку в Full HD разрешении. Мощности динамиков на 6 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
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Телевизор ASANO 24" DLED FHD WHITE SALUT SMART 24LF5011T - этот товар вы можете купить по цене 10860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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