Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 680 руб.
В наличии
Код товара: 750694
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
147 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
54.7
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home
Компактный 13,3-дюймовый ноутбук ThinkPad X13 (13, 5th Gen, Intel) на базе процессора Intel® Core™ Ultra отличается бескомпромиссной производительностью благодаря поддержке технологий ИИ. Оцените оптимальное быстродействие выполнения рабочих нагрузок, которую обеспечивает специальный ИИ-механизм с энергоэффективным блоком нейронной обработки. Благодаря ему вы сможете работать на пике продуктивности в течение целого дня. Выберите модель на платформе Intel® vPro® версии Evo™ Edition, обладающую многоуровневой защитой, производительностью профессионального класса, надежность и стабильностью работы и предоставляющую возможность комплексного управления ИТ.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 141 140 руб.35285 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 141 300 руб.35325 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 143 350 руб.35838 руб. в СплитSamsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLE...
-
В наличииЦена 145 460 руб.36365 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD R...
-
В наличииЦена 147 250 руб.36813 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Gra...
-
В наличииЦена 147 500 руб.36875 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 147 580 руб.36895 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 148 660 руб.37165 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight
-
В наличииЦена 149 160 руб.37290 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 149 170 руб.37293 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 150 170 руб.37543 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 150 730 руб.37683 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-76Z5 Core 7 240H 16Gb SSD512G...
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
54.7
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Компактный 13,3-дюймовый ноутбук ThinkPad X13 (13, 5th Gen, Intel) на базе процессора Intel® Core™ Ultra отличается бескомпромиссной производительностью благодаря поддержке технологий ИИ. Оцените оптимальное быстродействие выполнения рабочих нагрузок, которую обеспечивает специальный ИИ-механизм с энергоэффективным блоком нейронной обработки. Благодаря ему вы сможете работать на пике продуктивности в течение целого дня. Выберите модель на платформе Intel® vPro® версии Evo™ Edition, обладающую многоуровневой защитой, производительностью профессионального класса, надежность и стабильностью работы и предоставляющую возможность комплексного управления ИТ.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 147680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home