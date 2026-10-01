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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 680 руб. 
Начислим 2363 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750694
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home
147 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
54.7
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home

Компактный 13,3-дюймовый ноутбук ThinkPad X13 (13, 5th Gen, Intel) на базе процессора Intel® Core™ Ultra отличается бескомпромиссной производительностью благодаря поддержке технологий ИИ. Оцените оптимальное быстродействие выполнения рабочих нагрузок, которую обеспечивает специальный ИИ-механизм с энергоэффективным блоком нейронной обработки. Благодаря ему вы сможете работать на пике продуктивности в течение целого дня. Выберите модель на платформе Intel® vPro® версии Evo™ Edition, обладающую многоуровневой защитой, производительностью профессионального класса, надежность и стабильностью работы и предоставляющую возможность комплексного управления ИТ.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
54.7
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Описание
Компактный 13,3-дюймовый ноутбук ThinkPad X13 (13, 5th Gen, Intel) на базе процессора Intel® Core™ Ultra отличается бескомпромиссной производительностью благодаря поддержке технологий ИИ. Оцените оптимальное быстродействие выполнения рабочих нагрузок, которую обеспечивает специальный ИИ-механизм с энергоэффективным блоком нейронной обработки. Благодаря ему вы сможете работать на пике продуктивности в течение целого дня. Выберите модель на платформе Intel® vPro® версии Evo™ Edition, обладающую многоуровневой защитой, производительностью профессионального класса, надежность и стабильностью работы и предоставляющую возможность комплексного управления ИТ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Home - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 147680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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