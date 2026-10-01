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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
167 620 руб. 
Начислим 2682 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750693
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro
167 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 — это премиальный 14-дюймовый ультрабук с OLED-экраном высокого разрешения и энергоэффективным процессором Intel Core Ultra.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 — это премиальный 14-дюймовый ультрабук с OLED-экраном высокого разрешения и энергоэффективным процессором Intel Core Ultra.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb Win11Pro – стоимость товара 167620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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