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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14&quot; 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750691
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home

Ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2880 ? 1800 — изображение выглядит детальным, а устройство удобно вписывается в повседневные задачи. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD ускорит отклик системы и запуск программ. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца сделает вход в систему удобным. Bluetooth 5.4 позволит подключать совместимые устройства без проводов.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2880 ? 1800 — изображение выглядит детальным, а устройство удобно вписывается в повседневные задачи. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD ускорит отклик системы и запуск программ. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца сделает вход в систему удобным. Bluetooth 5.4 позволит подключать совместимые устройства без проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED/U7-255H/16Gb/512Gb Win11Home - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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