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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
167 620 руб. 
Начислим 2682 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro
167 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 2240 ? 1400 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. Компактная диагональ сочетается с детализированным изображением, а подсветка клавиатуры помогает комфортно работать при слабом освещении. Процессор Intel Core Ultra 5 и оперативная память DDR5 обеспечивают основу для отзывчивой работы, а SSD-накопитель — быстрый доступ к данным. Windows 11 Pro дополняет конфигурацию для продуктивной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 2240 ? 1400 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. Компактная диагональ сочетается с детализированным изображением, а подсветка клавиатуры помогает комфортно работать при слабом освещении. Процессор Intel Core Ultra 5 и оперативная память DDR5 обеспечивают основу для отзывчивой работы, а SSD-накопитель — быстрый доступ к данным. Windows 11 Pro дополняет конфигурацию для продуктивной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 167620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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