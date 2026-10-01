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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 830 руб. 
Начислим 1598 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home
99 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 сочетает компактный формат с чётким изображением. SSD объёмом 512 ГБ позволит хранить нужные файлы и приложения, а Windows 11 Home готова к повседневным задачам. Процессор Intel и подсветка клавиатуры дополняют конфигурацию — удобно работать и набирать текст при разном освещении.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 сочетает компактный формат с чётким изображением. SSD объёмом 512 ГБ позволит хранить нужные файлы и приложения, а Windows 11 Home готова к повседневным задачам. Процессор Intel и подсветка клавиатуры дополняют конфигурацию — удобно работать и набирать текст при разном освещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL FHD+ Core5 210H 16Gb/512Gb Win11Home - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 99830 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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