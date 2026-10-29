Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL U7-240H/16Gb/512Gb
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 480 руб.
В наличии
Код товара: 750684
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
102 480 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL U7-240H/16Gb/512Gb
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL U7-240H/16Gb/512Gb
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 97 430 руб.24358 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 10...
-
В наличииЦена 97 660 руб.24415 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16...
-
В наличииЦена 97 750 руб.24438 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD...
-
В наличииЦена 97 870 руб.24468 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807HA-S8160 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 97 950 руб.24488 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 98 540 руб.24635 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3603XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVID...
-
В наличииЦена 98 690 руб.24673 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 99 170 руб.24793 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 1...
-
В наличииЦена 99 170 руб.24793 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16...
-
В наличииЦена 100 120 руб.25030 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Essential P1503CVA-S72499/15.6"/IPS/Inte...
-
В наличииЦена 100 270 руб.25068 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16" WUXGA IPS 300N R7-7735HS 16Gb ...
-
В наличииЦена 100 740 руб.25185 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD51...
Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL U7-240H/16Gb/512Gb
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL U7-240H/16Gb/512Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 102480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL U7-240H/16Gb/512Gb