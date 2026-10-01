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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 850 руб. 
Начислим 1534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750683
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro
95 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Трансформер
Нет
Тип матрицы
IPS
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и детализированное изображение с разрешением 2880 ? 1800. Он подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач, когда важно удобно разместить ноутбук на столе или взять его с собой. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и оснащён процессором AMD. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, а корпус выполнен из пластика.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Трансформер
Нет
Тип матрицы
IPS
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Развернуть
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и детализированное изображение с разрешением 2880 ? 1800. Он подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач, когда важно удобно разместить ноутбук на столе или взять его с собой. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и оснащён процессором AMD. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, а корпус выполнен из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 AHP 2.8K Ryzen7-8745H/16Gb/512Gb/ Win11Pro - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 95850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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