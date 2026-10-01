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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14" Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14" Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14&quot; Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 310 руб. 
В наличии
Код товара: 750676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14" Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый
67 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14" Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый

Ноутбук Lenovo в сдержанном сером цвете сочетает компактный 14-дюймовый формат с экраном высокого разрешения 1920 ? 1200. IPS-матрица и частота обновления 60 Гц делают его удобным для работы с документами, учёбы и повседневных задач. Процессор Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают основу для привычной многозадачности. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сможете выбрать и установить подходящую самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14" Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo в сдержанном сером цвете сочетает компактный 14-дюймовый формат с экраном высокого разрешения 1920 ? 1200. IPS-матрица и частота обновления 60 Гц делают его удобным для работы с документами, учёбы и повседневных задач. Процессор Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают основу для привычной многозадачности. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы сможете выбрать и установить подходящую самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 14" Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD серый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 67310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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