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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver

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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 5
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 6
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Xbook B16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 5
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 6
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750675
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook B16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver

Ноутбук Infinix с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 — просторное рабочее пространство для документов, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD обеспечивает быстрый отклик системы и программ. Для подключения внешнего экрана предусмотрен видеоинтерфейс HDMI. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящий вариант.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H AMD R5-7535HS 16/512GB DOS Titanium Silver




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook B16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 — просторное рабочее пространство для документов, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD обеспечивает быстрый отклик системы и программ. Для подключения внешнего экрана предусмотрен видеоинтерфейс HDMI. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящий вариант.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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