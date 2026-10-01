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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver

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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 5
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 6
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 5
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 6
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 800 руб. 
Начислим 989 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver
61 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver

Ноутбук 16" Infinix XBOOK B16 в сером цвете получил 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7535HS и 16 ГБ ОЗУ, что позволяет ему справляться с ресурсоемкими приложениями и многозадачной работой. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ рассчитан на установку программ для работы и развлечений, хранения личных файлов. Наличие свободного слота позволяет поставить дополнительный накопитель. Модель оборудована IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, детализации которого достаточно для базовых задач. Изображение на нем не теряет четкость при просмотре под углом. Яркость экрана 380 кд/м? позволяет работать в помещении с интенсивным освещением и на улице: картинка не станет тусклой. За комфорт для глаз отвечает технология снижения интенсивности синего света и матовое покрытие, которое не бликует. На ноутбук 16" Infinix XBOOK B16 установлена ОС Windows 11 Home, которая ориентирована на домашнее использование. Вы можете сразу начать работу. Замок Kensington поможет защитить устройство от кражи. Модель работает до 15 часов без подзарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
115U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук 16" Infinix XBOOK B16 в сером цвете получил 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7535HS и 16 ГБ ОЗУ, что позволяет ему справляться с ресурсоемкими приложениями и многозадачной работой. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ рассчитан на установку программ для работы и развлечений, хранения личных файлов. Наличие свободного слота позволяет поставить дополнительный накопитель. Модель оборудована IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, детализации которого достаточно для базовых задач. Изображение на нем не теряет четкость при просмотре под углом. Яркость экрана 380 кд/м? позволяет работать в помещении с интенсивным освещением и на улице: картинка не станет тусклой. За комфорт для глаз отвечает технология снижения интенсивности синего света и матовое покрытие, которое не бликует. На ноутбук 16" Infinix XBOOK B16 установлена ОС Windows 11 Home, которая ориентирована на домашнее использование. Вы можете сразу начать работу. Замок Kensington поможет защитить устройство от кражи. Модель работает до 15 часов без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 61800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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