Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Titanium Silver
Ноутбук 16" Infinix XBOOK B16 в сером цвете получил 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7535HS и 16 ГБ ОЗУ, что позволяет ему справляться с ресурсоемкими приложениями и многозадачной работой. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ рассчитан на установку программ для работы и развлечений, хранения личных файлов. Наличие свободного слота позволяет поставить дополнительный накопитель. Модель оборудована IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, детализации которого достаточно для базовых задач. Изображение на нем не теряет четкость при просмотре под углом. Яркость экрана 380 кд/м? позволяет работать в помещении с интенсивным освещением и на улице: картинка не станет тусклой. За комфорт для глаз отвечает технология снижения интенсивности синего света и матовое покрытие, которое не бликует. На ноутбук 16" Infinix XBOOK B16 установлена ОС Windows 11 Home, которая ориентирована на домашнее использование. Вы можете сразу начать работу. Замок Kensington поможет защитить устройство от кражи. Модель работает до 15 часов без подзарядки.
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