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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB DOS Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB DOS Silver

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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 480 руб. 
Начислим 936 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750670
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB DOS Silver
58 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB DOS Silver

Ноутбук Infinix сочетает компактный 14-дюймовый экран и разрешение 1920 ? 1200 — удобно работать с документами, учебными материалами и другими задачами, сохраняя больше пространства для содержимого на экране. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 помогут комфортно работать с несколькими задачами, а SSD подходит для хранения файлов и быстрого доступа к ним. Процессор AMD, подсветка клавиатуры для работы при недостаточном освещении — практичное сочетание для дома, учёбы и работы. Ноутбук поставляется без операционной системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB DOS Silver




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix сочетает компактный 14-дюймовый экран и разрешение 1920 ? 1200 — удобно работать с документами, учебными материалами и другими задачами, сохраняя больше пространства для содержимого на экране. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 помогут комфортно работать с несколькими задачами, а SSD подходит для хранения файлов и быстрого доступа к ним. Процессор AMD, подсветка клавиатуры для работы при недостаточном освещении — практичное сочетание для дома, учёбы и работы. Ноутбук поставляется без операционной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB DOS Silver - по цене 58480 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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