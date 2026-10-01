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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color

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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 5
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 6
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
без ОС
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 5
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 6
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 880 руб. 
В наличии
Код товара: 750668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color
52 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color

Ноутбук Infinix сочетает компактный 14-дюймовый экран и сбалансированную конфигурацию для повседневных задач. Разрешение 1920 ? 1200 помогает разместить на экране больше информации по вертикали — удобно работать с документами и просматривать страницы. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ обеспечивают запас памяти и быстрый отклик при работе с файлами. В основе — процессор AMD. Ноутбук поставляется без операционной системы: её можно выбрать и установить самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix сочетает компактный 14-дюймовый экран и сбалансированную конфигурацию для повседневных задач. Разрешение 1920 ? 1200 помогает разместить на экране больше информации по вертикали — удобно работать с документами и просматривать страницы. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ обеспечивают запас памяти и быстрый отклик при работе с файлами. В основе — процессор AMD. Ноутбук поставляется без операционной системы: её можно выбрать и установить самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color - по цене 52880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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