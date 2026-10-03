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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver

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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750667
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель процессора
7540U
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver

Ноутбук Infinix с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и разрешение 1920 ? 1200: изображение детализированное, а на экране удобно работать с документами и несколькими окнами. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 помогут комфортно справляться с повседневными задачами, а SSD отвечает за хранение данных. Модель поставляется без операционной системы — можно установить подходящую под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель процессора
7540U
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и разрешение 1920 ? 1200: изображение детализированное, а на экране удобно работать с документами и несколькими окнами. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 помогут комфортно справляться с повседневными задачами, а SSD отвечает за хранение данных. Модель поставляется без операционной системы — можно установить подходящую под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R5-7540U 16/512GB Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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