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Ноутбук Apple MacBook Air 15'' M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air 15'' M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight

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Ноутбук Apple MacBook Air 15&#039;&#039; M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Air 15&#039;&#039; M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 020 руб. 
В наличии
Код товара: 750663
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Apple MacBook Air 15'' M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight
178 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.89

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 15'' M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight

Ноутбук Apple с экраном диагональю 15,3 дюйма предлагает просторное рабочее пространство для документов, таблиц и других повседневных задач. SSD на 1024 ГБ вместит большой запас файлов, а 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими задачами. Процессор Apple и операционная система Mac OS дополняют конфигурацию. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца — для удобного доступа.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 15'' M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Ноутбук Apple с экраном диагональю 15,3 дюйма предлагает просторное рабочее пространство для документов, таблиц и других повседневных задач. SSD на 1024 ГБ вместит большой запас файлов, а 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими задачами. Процессор Apple и операционная система Mac OS дополняют конфигурацию. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца — для удобного доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air 15'' M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 178020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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