Ноутбук Acer Gaming Laptop Nitro V15-ANV15-52-70LN 15. 6" I7-13620H 16GB/512GB (V15-ANV15-52-70LN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 020 руб.
В наличии
Код товара: 750660
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
59
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Acer Gaming Laptop Nitro V15-ANV15-52-70LN 15. 6" I7-13620H 16GB/512GB (V15-ANV15-52-70LN)
Ноутбук Acer с 15,6-дюймовым экраном Full HD — удобный формат для работы и развлечений, а разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение. Быстрый SSD на 512 ГБ сочетается с 16 ГБ оперативной памяти DDR5: можно хранить нужные файлы и комфортно работать в нескольких приложениях. Процессор Intel и дискретная видеокарта дополняют конфигурацию для разнообразных задач. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а чёрный цвет придаёт ноутбуку сдержанный вид. Устройство поставляется без операционной системы.
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Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
59
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Acer с 15,6-дюймовым экраном Full HD — удобный формат для работы и развлечений, а разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение. Быстрый SSD на 512 ГБ сочетается с 16 ГБ оперативной памяти DDR5: можно хранить нужные файлы и комфортно работать в нескольких приложениях. Процессор Intel и дискретная видеокарта дополняют конфигурацию для разнообразных задач. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а чёрный цвет придаёт ноутбуку сдержанный вид. Устройство поставляется без операционной системы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Acer Gaming Laptop Nitro V15-ANV15-52-70LN 15. 6" I7-13620H 16GB/512GB (V15-ANV15-52-70LN) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 103020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Gaming Laptop Nitro V15-ANV15-52-70LN 15. 6" I7-13620H 16GB/512GB (V15-ANV15-52-70LN)