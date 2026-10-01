Ноутбук Acer AL15-53P 15.6" FHD IPS Intel Core i7-1355U UMA 16GB/512GB SSD Silver Plast
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 920 руб.
В наличии
Код товара: 750658
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3.05
Описание товара Ноутбук Acer AL15-53P 15.6" FHD IPS Intel Core i7-1355U UMA 16GB/512GB SSD Silver Plast
Ноутбук Acer сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 ? 1080 и практичную конфигурацию для повседневных задач. Изображение в формате Full HD удобно для работы с документами, просмотра видео и веб-сёрфинга, а IPS-матрица делает экран комфортным для повседневного использования. 16 ГБ оперативной памяти помогут уверенно переключаться между приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит быстрый доступ к файлам и место для хранения нужных данных. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics. Встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти, а Bluetooth 5.2 — беспроводное подключение совместимых устройств. Пластиковый корпус дополняет функциональную конфигурацию ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук Acer сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 ? 1080 и практичную конфигурацию для повседневных задач. Изображение в формате Full HD удобно для работы с документами, просмотра видео и веб-сёрфинга, а IPS-матрица делает экран комфортным для повседневного использования. 16 ГБ оперативной памяти помогут уверенно переключаться между приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит быстрый доступ к файлам и место для хранения нужных данных. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics. Встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти, а Bluetooth 5.2 — беспроводное подключение совместимых устройств. Пластиковый корпус дополняет функциональную конфигурацию ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук Acer AL15-53P 15.6" FHD IPS Intel Core i7-1355U UMA 16GB/512GB SSD Silver Plast - этот товар вы можете купить по цене 73920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL15-53P 15.6" FHD IPS Intel Core i7-1355U UMA 16GB/512GB SSD Silver Plast