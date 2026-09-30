Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние, 750656
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%5 390 руб. 5 990 руб.
В наличии
Код товара: 750656
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 390 руб. -10%
5 990 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
400
Описание товара Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: роутер в полном комплекте
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Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: роутер в полном комплекте
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Уцененный товар Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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