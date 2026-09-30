Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Arctic Grey 14" 2.8K IPS Core 5 220H/16Gb/1Tb SSD/W11Pro [21SG0000CD_PRO]
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 940 руб.
В наличии
Код товара: 750652
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
95 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
45х30х10
Вес, кг.
2
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Arctic Grey 14" 2.8K IPS Core 5 220H/16Gb/1Tb SSD/W11Pro [21SG0000CD_PRO]
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Arctic Grey 14" 2.8K IPS Core 5 220H/16Gb/1Tb SSD/W11Pro [21SG0000CD_PRO]
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Arctic Grey 14" 2.8K IPS Core 5 220H/16Gb/1Tb SSD/W11Pro [21SG0000CD_PRO]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Arctic Grey 14" 2.8K IPS Core 5 220H/16Gb/1Tb SSD/W11Pro [21SG0000CD_PRO] - по цене 95940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Arctic Grey 14" 2.8K IPS Core 5 220H/16Gb/1Tb SSD/W11Pro [21SG0000CD_PRO]