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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO]

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14&quot; 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 880 руб. 
Начислим 2639 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750650
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO]
164 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO]

Ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый формат с детализированным экраном разрешением 2880?1800. Сенсорное управление делает взаимодействие с ним удобным и наглядным, а сканер отпечатка пальца помогает быстро входить в систему. 16 ГБ оперативной памяти подходят для комфортной работы с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает место для программ и файлов. Процессор Intel и Windows 11 Pro дополняют конфигурацию для повседневной работы и продуктивных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO]




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
52.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый формат с детализированным экраном разрешением 2880?1800. Сенсорное управление делает взаимодействие с ним удобным и наглядным, а сканер отпечатка пальца помогает быстро входить в систему. 16 ГБ оперативной памяти подходят для комфортной работы с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает место для программ и файлов. Процессор Intel и Windows 11 Pro дополняют конфигурацию для повседневной работы и продуктивных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra 7 255H/16GB/512GB SSD/W11Pro [21QCA03SCD_PRO] - по цене 164880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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