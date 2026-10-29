Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD IPS Core i5-1250P/16Gb/512Gb SSD Grey Win11Pro
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 270 руб.
В наличии
Код товара: 750641
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
53 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Irbis
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD IPS Core i5-1250P/16Gb/512Gb SSD Grey Win11Pro
Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD IPS Core i5-1250P/16Gb/512Gb SSD Grey Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 730 руб.12683 руб. в СплитНоутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 51 200 руб.12800 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 51 270 руб.12818 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 51 320 руб.12830 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6" (82X7004BPS)
-
В наличииЦена 51 320 руб.12830 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512...
-
В наличииЦена 51 640 руб.12910 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Titani...
-
В наличииЦена 51 660 руб.12915 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 52 010 руб.13003 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Win Ti...
-
В наличииЦена 52 260 руб.13065 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6" IPS Ryzen 5 7520U 8G...
-
В наличииЦена 52 380 руб.13095 руб. в СплитНоутбук Lenovo 15AMN8 15.6" Grey (82XQ00EQPS)
-
В наличииЦена 52 690 руб.13173 руб. в СплитНоутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD...
-
В наличииЦена 52 980 руб.13245 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Rade...
Бренд
Irbis
Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD IPS Core i5-1250P/16Gb/512Gb SSD Grey Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD IPS Core i5-1250P/16Gb/512Gb SSD Grey Win11Pro - по цене 53270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD IPS Core i5-1250P/16Gb/512Gb SSD Grey Win11Pro