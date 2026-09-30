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Ноутбук CHUWI FreeBook touch CWI557-P51N5N1HDMXX Grey 13.5" IPS Touch l N-series N150/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Win11Home купить с доставкой в Москве
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Ноутбук CHUWI FreeBook touch CWI557-P51N5N1HDMXX Grey 13.5" IPS Touch l N-series N150/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Win11Home

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Chuwi Freebook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 440 руб. 
В наличии
Код товара: 750631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ноутбук CHUWI FreeBook touch CWI557-P51N5N1HDMXX Grey 13.5" IPS Touch l N-series N150/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Win11Home
37 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Freebook
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.5
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук CHUWI FreeBook touch CWI557-P51N5N1HDMXX Grey 13.5" IPS Touch l N-series N150/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Win11Home

Ноутбук Chuwi сочетает компактный экран диагональю 13,5 дюйма с удобством сенсорного управления. IPS-матрица делает работу с изображением комфортной, а подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении. 16 ГБ оперативной памяти помогают уверенно переключаться между задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и программам. Процессор Intel, поддержка Wi?Fi 802.11 ax и Bluetooth 5.2 дополняют оснащение ноутбука для повседневной работы и общения.

Отзывы о товаре Ноутбук CHUWI FreeBook touch CWI557-P51N5N1HDMXX Grey 13.5" IPS Touch l N-series N150/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Win11Home




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Freebook
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.5
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Chuwi сочетает компактный экран диагональю 13,5 дюйма с удобством сенсорного управления. IPS-матрица делает работу с изображением комфортной, а подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении. 16 ГБ оперативной памяти помогают уверенно переключаться между задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и программам. Процессор Intel, поддержка Wi?Fi 802.11 ax и Bluetooth 5.2 дополняют оснащение ноутбука для повседневной работы и общения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук CHUWI FreeBook touch CWI557-P51N5N1HDMXX Grey 13.5" IPS Touch l N-series N150/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Win11Home - по цене 37440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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