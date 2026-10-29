Ноутбук CBR LP-15201 15.6" FHD IPS N4500/8GB/256 SSD
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 420 руб.
В наличии
Код товара: 750630
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
23 420 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
CBR
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук CBR LP-15201 15.6" FHD IPS N4500/8GB/256 SSD
Ноутбук CBR LP-15201 15.6" FHD IPS N4500/8GB/256 SSD
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Бренд
CBR
Ноутбук CBR LP-15201 15.6" FHD IPS N4500/8GB/256 SSD
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Купить Ноутбук CBR LP-15201 15.6" FHD IPS N4500/8GB/256 SSD - по цене 23420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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