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Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS Celeron N5095/8Gb/256Gb Windows 11 Pro купить с доставкой в Москве
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Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS Celeron N5095/8Gb/256Gb Windows 11 Pro

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 470 руб. 
В наличии
Код товара: 750629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS Celeron N5095/8Gb/256Gb Windows 11 Pro
26 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N5095
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
37
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS Celeron N5095/8Gb/256Gb Windows 11 Pro

CBR LP-SMCR-1503 — идеальный баланс производительности, эргономики и надежности для современного пользователя. Разработанный для решения самых разнообразных задач, от повседневной офисной работы до обучения и развлечений, этот аппарат станет вашим верным спутником благодаря продуманной конфигурации и стильному дизайну.

Отзывы о товаре Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS Celeron N5095/8Gb/256Gb Windows 11 Pro




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N5095
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
37
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
CBR LP-SMCR-1503 — идеальный баланс производительности, эргономики и надежности для современного пользователя. Разработанный для решения самых разнообразных задач, от повседневной офисной работы до обучения и развлечений, этот аппарат станет вашим верным спутником благодаря продуманной конфигурации и стильному дизайну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS Celeron N5095/8Gb/256Gb Windows 11 Pro - по цене 26470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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