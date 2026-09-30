Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]

Ноутбук игровой ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 оснащён экраном 15.6" с разрешением Full HD. Он оснащён процессором AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти поддерживает современные игры и графические задачи.

Комфортно ли смотреть на экран игрового ноутбука?

Диагональ 15.6" с разрешением 1920?1080 создаёт чёткое изображение для фильмов и работы. IPS-матрица с углом обзора 170° и матовой поверхностью снижает блики, а частота обновления 144 Гц даёт плавность картинки. Яркость 250 кд/м? и режим защиты зрения уменьшают нагрузку на глаза при длительном использовании.

Справится ли ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 с игровыми и рабочими задачами?

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с TGP 75 Вт и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS, улучшая графику в играх. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и частотой до 5.1 ГГц в режиме Turbo работает быстро для игр и рабочих приложений.

Хватит ли места и как быстро загружается система?

SSD объёмом 512 ГБ формата PCI-E 4.0?4 M.2 2280 ускоряет запуск программ. В ноутбуке есть два разъёма для накопителей, один из которых свободен, что позволяет расширить объём хранения при необходимости.

Насколько удобно брать игровой ноутбук в дорогу?

Корпус из высококачественного пластика с ударопрочной конструкцией защищает устройство при переноске. Аккумулятор ёмкостью 48 Вт·ч рассчитан на работу без подключения к электросети, но время работы зависит от нагрузки и яркости экрана.

Что получится подключить к ноутбуку ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330?

Ноутбук оснащён тремя портами USB 3.0 Type-A и одним USB 3.1 Type-C с поддержкой передачи видео. Для подключения внешних дисплеев есть HDMI версии 2.1. Сетевые интерфейсы включают Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и гигабитный Ethernet. Клавиатура с RGB-подсветкой и цифровым блоком подходит для игр и работы.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

Чтобы мощности хватало для нужных вам программ , но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.

, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9. Чтобы система не тормозила при многозадачности , объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр.

, объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр. Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным , обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.

, обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем. Если нужно запускать игры и работать с графикой , понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты.

, понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты. Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой , смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.

, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач. Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.