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Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0] купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 760 руб. 
В наличии
Код товара: 750627
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]
85 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]

Ноутбук игровой ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 оснащён экраном 15.6" с разрешением Full HD. Он оснащён процессором AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти поддерживает современные игры и графические задачи.

Комфортно ли смотреть на экран игрового ноутбука?

Диагональ 15.6" с разрешением 1920?1080 создаёт чёткое изображение для фильмов и работы. IPS-матрица с углом обзора 170° и матовой поверхностью снижает блики, а частота обновления 144 Гц даёт плавность картинки. Яркость 250 кд/м? и режим защиты зрения уменьшают нагрузку на глаза при длительном использовании.

Справится ли ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 с игровыми и рабочими задачами?

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с TGP 75 Вт и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS, улучшая графику в играх. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и частотой до 5.1 ГГц в режиме Turbo работает быстро для игр и рабочих приложений.

Хватит ли места и как быстро загружается система?

SSD объёмом 512 ГБ формата PCI-E 4.0?4 M.2 2280 ускоряет запуск программ. В ноутбуке есть два разъёма для накопителей, один из которых свободен, что позволяет расширить объём хранения при необходимости.

Насколько удобно брать игровой ноутбук в дорогу?

Корпус из высококачественного пластика с ударопрочной конструкцией защищает устройство при переноске. Аккумулятор ёмкостью 48 Вт·ч рассчитан на работу без подключения к электросети, но время работы зависит от нагрузки и яркости экрана.

Что получится подключить к ноутбуку ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330?

Ноутбук оснащён тремя портами USB 3.0 Type-A и одним USB 3.1 Type-C с поддержкой передачи видео. Для подключения внешних дисплеев есть HDMI версии 2.1. Сетевые интерфейсы включают Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и гигабитный Ethernet. Клавиатура с RGB-подсветкой и цифровым блоком подходит для игр и работы.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

  • Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
  • Чтобы система не тормозила при многозадачности, объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр.
  • Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
  • Если нужно запускать игры и работать с графикой, понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты.
  • Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
  • Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0]




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Ноутбук игровой ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 оснащён экраном 15.6" с разрешением Full HD. Он оснащён процессором AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти поддерживает современные игры и графические задачи.

Комфортно ли смотреть на экран игрового ноутбука?

Диагональ 15.6" с разрешением 1920?1080 создаёт чёткое изображение для фильмов и работы. IPS-матрица с углом обзора 170° и матовой поверхностью снижает блики, а частота обновления 144 Гц даёт плавность картинки. Яркость 250 кд/м? и режим защиты зрения уменьшают нагрузку на глаза при длительном использовании.

Справится ли ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 с игровыми и рабочими задачами?

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с TGP 75 Вт и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS, улучшая графику в играх. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и частотой до 5.1 ГГц в режиме Turbo работает быстро для игр и рабочих приложений.

Хватит ли места и как быстро загружается система?

SSD объёмом 512 ГБ формата PCI-E 4.0?4 M.2 2280 ускоряет запуск программ. В ноутбуке есть два разъёма для накопителей, один из которых свободен, что позволяет расширить объём хранения при необходимости.

Насколько удобно брать игровой ноутбук в дорогу?

Корпус из высококачественного пластика с ударопрочной конструкцией защищает устройство при переноске. Аккумулятор ёмкостью 48 Вт·ч рассчитан на работу без подключения к электросети, но время работы зависит от нагрузки и яркости экрана.

Что получится подключить к ноутбуку ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330?

Ноутбук оснащён тремя портами USB 3.0 Type-A и одним USB 3.1 Type-C с поддержкой передачи видео. Для подключения внешних дисплеев есть HDMI версии 2.1. Сетевые интерфейсы включают Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и гигабитный Ethernet. Клавиатура с RGB-подсветкой и цифровым блоком подходит для игр и работы.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

  • Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
  • Чтобы система не тормозила при многозадачности, объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр.
  • Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
  • Если нужно запускать игры и работать с графикой, понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты.
  • Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
  • Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.

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Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 3050 4Gb [90NR0JF7-M00SX0] - по цене 85760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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