Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD [90NB13X2-M00RJ0]
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 970 руб.
В наличии
Код товара: 750626
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
84 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
55х35х15
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD [90NB13X2-M00RJ0]
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD [90NB13X2-M00RJ0]
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Бренд
Asus
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD [90NB13X2-M00RJ0]
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD [90NB13X2-M00RJ0] - по цене 84970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 120U/16Gb/512Gb SSD [90NB13X2-M00RJ0]