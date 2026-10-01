Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480]
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480]
ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 — это ноутбук с 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением, который обеспечивает чёткое изображение, широкие углы обзора и комфортную работу с документами, таблицами и веб-приложениями. В основе конфигурации используется процессор AMD Ryzen 5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти, что подходит для повседневных задач, работы в браузере и базовой многозадачности. Быструю загрузку системы и программ обеспечивает SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Интегрированная графика используется для офисных и мультимедийных сценариев. Корпус выполнен в цвете Mixed Black и оснащён необходимыми интерфейсами для подключения периферийных устройств.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 58 330 руб.14583 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 58 980 руб.14745 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris X...
-
В наличииЦена 58 980 руб.14745 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris X...
-
В наличииЦена 59 360 руб.14840 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iri...
-
В наличииЦена 59 370 руб.14843 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver
-
В наличииЦена 59 450 руб.14863 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/S...
-
В наличииЦена 59 450 руб.14863 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-21P-R0JJ Silver 15.6" FHD Ryzen 5...
-
В наличииЦена 59 450 руб.14863 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R2FX Iron 15.6" FHD Ryzen 7 58...
-
В наличииЦена 59 550 руб.14888 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i3 1315U 8Gb/256Gb SSD...
-
В наличииЦена 60 180 руб.15045 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB DOS Ti...
-
В наличииЦена 61 100 руб.15275 руб. в СплитНоутбук IRBIS SmartBook 17NBP01 17.3" FHD IPS Ultra 5 125U 16Gb/...
-
В наличииЦена 61 180 руб.15295 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AMD Ryzen 5 40/16GB/SSD512GB [90NB0ZR2-M07480]