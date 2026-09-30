Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4HN/A]
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4HN/A]
? Apple MacBook Pro серии M5 - это линейка профессиональных ноутбуков Apple, предназначенных для работы с ресурсоемкими задачами, включая программирование, монтаж видео, 3D-графику и разработку приложений. Ноутбуки серии выпускаются с дисплеями 14.2 и 16.2 дюйма и отличаются прочным алюминиевым корпусом, высокой производительностью и широкими возможностями подключения. В устройствах используется дисплей Liquid Retina XDR с технологией mini-LED, обеспечивающий высокую яркость, контрастность и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой и видео. ? Производительность ноутбуков серии обеспечивается процессорами Apple Silicon, включая современные чипы M5, M5 Pro и M5 Max. В зависимости от конфигурации они могут иметь до 18 ядер CPU и до 40 ядер GPU, а также 16-ядерный Neural Engine для ускорения задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря новой архитектуре и 3-нанометровому техпроцессу процессоры M-серии обеспечивают значительный прирост производительности и энергоэффективности, позволяя быстрее обрабатывать сложные вычисления, графику и многопоточные задачи. ? В ноутбуках используется унифицированная память (Unified Memory), которая одновременно используется процессором и графикой. Объем памяти может отличаться в зависимости от конфигурации и достигать до 128 ГБ, что позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями, большими проектами и сложными вычислениями. Такая архитектура уменьшает задержки при обмене данными и повышает общую производительность системы. ? Серия MacBook Pro оснащается высокоскоростными SSD-накопителями, объем которых зависит от выбранной конфигурации. В новых моделях базовый объем хранилища начинается от 1 ТБ, а максимальный может достигать 8 ТБ, что позволяет хранить большие проекты, медиаконтент и рабочие файлы. Современные SSD обеспечивают очень высокую скорость чтения и записи данных, благодаря чему ускоряется запуск системы, программ и обработка крупных файлов. ? Ноутбуки MacBook Pro также оснащены расширенным набором интерфейсов и современных технологий связи. В устройствах присутствуют порты Thunderbolt 5, HDMI с поддержкой вывода изображения до 8K, слот для карты SD, разъем для зарядки MagSafe 3, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Дополняют возможности устройства 12-МП камера Center Stage, система из шести динамиков с пространственным звуком и автономность до 24 часов, что делает MacBook Pro мощным инструментом для профессиональной работы и творчества.
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