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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4ZP/A] купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4ZP/A]

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
283 960 руб. 
В наличии
Код товара: 750620
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4ZP/A]
283 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4ZP/A]

? Apple MacBook Pro серии M5 - это линейка профессиональных ноутбуков Apple, предназначенных для работы с ресурсоемкими задачами, включая программирование, монтаж видео, 3D-графику и разработку приложений. Ноутбуки серии выпускаются с дисплеями 14.2 и 16.2 дюйма и отличаются прочным алюминиевым корпусом, высокой производительностью и широкими возможностями подключения. В устройствах используется дисплей Liquid Retina XDR с технологией mini-LED, обеспечивающий высокую яркость, контрастность и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой и видео. ? Производительность ноутбуков серии обеспечивается процессорами Apple Silicon, включая современные чипы M5, M5 Pro и M5 Max. В зависимости от конфигурации они могут иметь до 18 ядер CPU и до 40 ядер GPU, а также 16-ядерный Neural Engine для ускорения задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря новой архитектуре и 3-нанометровому техпроцессу процессоры M-серии обеспечивают значительный прирост производительности и энергоэффективности, позволяя быстрее обрабатывать сложные вычисления, графику и многопоточные задачи. ? В ноутбуках используется унифицированная память (Unified Memory), которая одновременно используется процессором и графикой. Объем памяти может отличаться в зависимости от конфигурации и достигать до 128 ГБ, что позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями, большими проектами и сложными вычислениями. Такая архитектура уменьшает задержки при обмене данными и повышает общую производительность системы. ? Серия MacBook Pro оснащается высокоскоростными SSD-накопителями, объем которых зависит от выбранной конфигурации. В новых моделях базовый объем хранилища начинается от 1 ТБ, а максимальный может достигать 8 ТБ, что позволяет хранить большие проекты, медиаконтент и рабочие файлы. Современные SSD обеспечивают очень высокую скорость чтения и записи данных, благодаря чему ускоряется запуск системы, программ и обработка крупных файлов. ? Ноутбуки MacBook Pro также оснащены расширенным набором интерфейсов и современных технологий связи. В устройствах присутствуют порты Thunderbolt 5, HDMI с поддержкой вывода изображения до 8K, слот для карты SD, разъем для зарядки MagSafe 3, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Дополняют возможности устройства 12-МП камера Center Stage, система из шести динамиков с пространственным звуком и автономность до 24 часов, что делает MacBook Pro мощным инструментом для профессиональной работы и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4ZP/A]




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Apple MacBook Pro серии M5 - это линейка профессиональных ноутбуков Apple, предназначенных для работы с ресурсоемкими задачами, включая программирование, монтаж видео, 3D-графику и разработку приложений. Ноутбуки серии выпускаются с дисплеями 14.2 и 16.2 дюйма и отличаются прочным алюминиевым корпусом, высокой производительностью и широкими возможностями подключения. В устройствах используется дисплей Liquid Retina XDR с технологией mini-LED, обеспечивающий высокую яркость, контрастность и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой и видео. ? Производительность ноутбуков серии обеспечивается процессорами Apple Silicon, включая современные чипы M5, M5 Pro и M5 Max. В зависимости от конфигурации они могут иметь до 18 ядер CPU и до 40 ядер GPU, а также 16-ядерный Neural Engine для ускорения задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря новой архитектуре и 3-нанометровому техпроцессу процессоры M-серии обеспечивают значительный прирост производительности и энергоэффективности, позволяя быстрее обрабатывать сложные вычисления, графику и многопоточные задачи. ? В ноутбуках используется унифицированная память (Unified Memory), которая одновременно используется процессором и графикой. Объем памяти может отличаться в зависимости от конфигурации и достигать до 128 ГБ, что позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями, большими проектами и сложными вычислениями. Такая архитектура уменьшает задержки при обмене данными и повышает общую производительность системы. ? Серия MacBook Pro оснащается высокоскоростными SSD-накопителями, объем которых зависит от выбранной конфигурации. В новых моделях базовый объем хранилища начинается от 1 ТБ, а максимальный может достигать 8 ТБ, что позволяет хранить большие проекты, медиаконтент и рабочие файлы. Современные SSD обеспечивают очень высокую скорость чтения и записи данных, благодаря чему ускоряется запуск системы, программ и обработка крупных файлов. ? Ноутбуки MacBook Pro также оснащены расширенным набором интерфейсов и современных технологий связи. В устройствах присутствуют порты Thunderbolt 5, HDMI с поддержкой вывода изображения до 8K, слот для карты SD, разъем для зарядки MagSafe 3, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Дополняют возможности устройства 12-МП камера Center Stage, система из шести динамиков с пространственным звуком и автономность до 24 часов, что делает MacBook Pro мощным инструментом для профессиональной работы и творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD [MGEA4ZP/A] - по цене 283960 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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