Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD MGEC4ZP/A]
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 150 руб.
В наличии
Код товара: 750618
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360 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD MGEC4ZP/A]
Ноутбук Apple с большим экраном диагональю 16,2 дюйма — для работы и развлечений, когда хочется больше пространства на дисплее. Частота обновления 120 Гц делает прокрутку и движение изображения плавными, а подсветка клавиатуры помогает комфортно работать при слабом освещении. Процессор Apple с частотой 3,048 ГГц и оперативная память LPDDR5x обеспечивают основу для повседневных задач. Корпус выполнен из алюминия, установлена операционная система Mac OS. Ноутбук оснащён аккумулятором типа Li-Pol.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
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Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple с большим экраном диагональю 16,2 дюйма — для работы и развлечений, когда хочется больше пространства на дисплее. Частота обновления 120 Гц делает прокрутку и движение изображения плавными, а подсветка клавиатуры помогает комфортно работать при слабом освещении. Процессор Apple с частотой 3,048 ГГц и оперативная память LPDDR5x обеспечивают основу для повседневных задач. Корпус выполнен из алюминия, установлена операционная система Mac OS. Ноутбук оснащён аккумулятором типа Li-Pol.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Теги товара: Черный, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, MacBook Pro, для студента, для школы и школьника
Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD MGEC4ZP/A] - по цене 360150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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