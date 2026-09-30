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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH Silver 15.6" FHD Ryzen 3 5400U/8Gb/512Gb SSD [NX.JXVCD.001] купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH Silver 15.6" FHD Ryzen 3 5400U/8Gb/512Gb SSD [NX.JXVCD.001]

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 710 руб. 
В наличии
Код товара: 750611
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH Silver 15.6" FHD Ryzen 3 5400U/8Gb/512Gb SSD [NX.JXVCD.001]
43 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5400U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH Silver 15.6" FHD Ryzen 3 5400U/8Gb/512Gb SSD [NX.JXVCD.001]

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH поставляется с 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1080 и процессором AMD Ryzen 3 5400U с четырьмя ядрами. 8 ГБ оперативной памяти хватает для одновременной работы нескольких несложных программ. Установлен SSD-накопитель объёмом 512 ГБ.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH Silver 15.6" FHD Ryzen 3 5400U/8Gb/512Gb SSD [NX.JXVCD.001]




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5400U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH поставляется с 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1080 и процессором AMD Ryzen 3 5400U с четырьмя ядрами. 8 ГБ оперативной памяти хватает для одновременной работы нескольких несложных программ. Установлен SSD-накопитель объёмом 512 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-46P-R2UH Silver 15.6" FHD Ryzen 3 5400U/8Gb/512Gb SSD [NX.JXVCD.001] - по цене 43710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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