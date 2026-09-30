Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние, 750608
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%1 150 руб. 1 280 руб.
В наличии
Код товара: 750608
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 150 руб. -10%
1 280 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.4
Описание товара Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кронштейн, крепления, документация
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кронштейн, крепления, документация
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Уцененный товар Кронштейн для проектора Holder PR-103-W белый макс.20кг потолочный поворот и наклон хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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