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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) уцененный купить с доставкой в Москве, 750607
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) уцененный, 750607

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Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 6
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 5
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 6
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
4 290 руб.  5 170 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) уцененный
4 290 руб. -17%
5 170 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
L7Q
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
RED MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
ORANGE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) уцененный

Причина уценки: на линзах имеются мелкие царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) уцененный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
L7Q
Материал
металл
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
RED MULTILAYER POLARIZED
Цвет оправы
ORANGE
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: на линзах имеются мелкие царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) уцененный - по цене 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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