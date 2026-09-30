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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750607
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние, 750607

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
4 550 руб.  5 170 руб. 
В наличии
Код товара: 750607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние
4 550 руб. -12%
5 170 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние

Причина уценки: на линзах имеются мелкие царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Описание
Причина уценки: на линзах имеются мелкие царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Orange (206894L7Q99OZ) хорошее состояние - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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