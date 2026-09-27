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Уцененный товар Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750606
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Уцененный товар Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 хорошее состояние, 750606

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
2 770 руб.  3 150 руб. 
В наличии
Код товара: 750606
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 хорошее состояние
2 770 руб. -12%
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинка
Размеры в упаковке, см
43х27х26
Вес, кг.
1.82

Описание товара Уцененный товар Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе машины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: внедорожник, пульт, аккумулятор

Отзывы о товаре Уцененный товар Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинка
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе машины Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: внедорожник, пульт, аккумулятор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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