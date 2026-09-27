Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние, 750605
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%27 710 руб. 30 790 руб.
В наличии
Код товара: 750605
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Загружаем...
27 710 руб. -10%
30 790 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х22х4
Вес, г.
800
Описание товара Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние
Причина уценки: Произведена прошивка и обновление ПО Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, эл.книга, кабель, симключ, документация
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Причина уценки: Произведена прошивка и обновление ПО Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, эл.книга, кабель, симключ, документация
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Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние - этот товар вы можете купить по цене 27710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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