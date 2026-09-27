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Планшет MATEPAD SE 11" WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI купить с доставкой в Москве
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Планшет MATEPAD SE 11" WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI

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Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 1
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 2
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 3
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Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 5
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 6
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 7
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 8
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 9
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 10
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 11
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 12
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 13
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 14
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 15
Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 1
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 2
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 3
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 4
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 5
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 6
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 7
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 8
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 9
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 10
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 11
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 12
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 13
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 14
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 15
  • Планшет MATEPAD SE 11&quot; WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750604
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014GXX
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
163.8x252.3x6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет MATEPAD SE 11" WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI

Планшет Huawei MatePad SE Цельнометаллический корпус | Безрамочный экран HUAWEI FullView 11 дюймов с поддержкой защиты зрения | Высокоемкая батарея 7700 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки 22,5 Вт Лёгкий, стильный и компактный Планшет HUAWEI MatePad SE 11' невероятно легкий и тонкий - он весит всего 475 г, его толщина составляет 6,9 мм. Его удобно держать в руках и брать с собой в поездки. Цельнометаллический корпус. Надежный во всем. Планшет с литым цельнометаллическим корпусом не только превосходно выглядит, но и потрясающе прочен благодаря своей форме из высококачественного алюминия с гладкими краями и встроенным модулем камеры. 11-дюймовый экран с поддержкой защиты зрения. Привнесите в жизнь больше красок Экран FHD+ 11 дюймов создает эффект полного погружения — наслаждайтесь ярким и четким отображением контента. Специальная функция защиты зрения снизит нагрузку на глаза и подарит визуальный комфорт использования. Забота о вашем зрении Экран имеет сертификат защиты зрения от синего света и мерцания T?V Rheinland. Наслаждайтесь полным погружением столько, сколько пожелаете. Подстраиваясь под условия окружающего освещения, экран регулирует уровень яркости в режиме реального времени. Вам будет комфортно использовать устройство и в освещенной солнечными лучами комнате, и в темной спальне. Система из четырех динамиков для объемного звучания Благодаря симметричной звуковой системе из четырех динамиков с уникальной настройкой звука от HUAWEI Histen 9.0 планшет поддерживает стабильно высокое качество передачи звука в самых разных сценариях, будь то прослушивание музыки онлайн, просмотр фильмов, игры или онлайн-обучение. Развлечения на весь день Батареи емкостью 7700 мА*ч хватит на целый день использования — можно брать планшет с собой в поездки, не беспокоясь о необходимости подзарядки. Функция быстрой зарядки 22,5 Вт3 позволит быстро восполнить заряд. Источник вдохновения в ваших руках За счет специального дизайна стилуса HUAWEI M-Pen lite его удобно держать — ваша кисть не устанет даже после нескольких часов рисования. С помощью специальной клипсы стилус можно удобно хранить.

Отзывы о товаре Планшет MATEPAD SE 11" WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI




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Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014GXX
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
163.8x252.3x6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Huawei MatePad SE Цельнометаллический корпус | Безрамочный экран HUAWEI FullView 11 дюймов с поддержкой защиты зрения | Высокоемкая батарея 7700 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки 22,5 Вт Лёгкий, стильный и компактный Планшет HUAWEI MatePad SE 11' невероятно легкий и тонкий - он весит всего 475 г, его толщина составляет 6,9 мм. Его удобно держать в руках и брать с собой в поездки. Цельнометаллический корпус. Надежный во всем. Планшет с литым цельнометаллическим корпусом не только превосходно выглядит, но и потрясающе прочен благодаря своей форме из высококачественного алюминия с гладкими краями и встроенным модулем камеры. 11-дюймовый экран с поддержкой защиты зрения. Привнесите в жизнь больше красок Экран FHD+ 11 дюймов создает эффект полного погружения — наслаждайтесь ярким и четким отображением контента. Специальная функция защиты зрения снизит нагрузку на глаза и подарит визуальный комфорт использования. Забота о вашем зрении Экран имеет сертификат защиты зрения от синего света и мерцания T?V Rheinland. Наслаждайтесь полным погружением столько, сколько пожелаете. Подстраиваясь под условия окружающего освещения, экран регулирует уровень яркости в режиме реального времени. Вам будет комфортно использовать устройство и в освещенной солнечными лучами комнате, и в темной спальне. Система из четырех динамиков для объемного звучания Благодаря симметричной звуковой системе из четырех динамиков с уникальной настройкой звука от HUAWEI Histen 9.0 планшет поддерживает стабильно высокое качество передачи звука в самых разных сценариях, будь то прослушивание музыки онлайн, просмотр фильмов, игры или онлайн-обучение. Развлечения на весь день Батареи емкостью 7700 мА*ч хватит на целый день использования — можно брать планшет с собой в поездки, не беспокоясь о необходимости подзарядки. Функция быстрой зарядки 22,5 Вт3 позволит быстро восполнить заряд. Источник вдохновения в ваших руках За счет специального дизайна стилуса HUAWEI M-Pen lite его удобно держать — ваша кисть не устанет даже после нескольких часов рисования. С помощью специальной клипсы стилус можно удобно хранить.
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Отзывы


Планшет MATEPAD SE 11" WIFI 8/128GB AGS6-W09 53014GXX CRYSTAL BLUE HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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