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Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI

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Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 6
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 7
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 8
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 9
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 10
Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 6
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 7
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 8
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 9
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 10
  • Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750603
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
3
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI

**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, чёрный (51098SRA)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?** * **Невероятная производительность:** процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Вместительное хранилище:** 512 ГБ встроенной памяти позволят сохранить все важные файлы, фотографии и видео. * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением 2832 x 1280 пикселей подарит яркие и насыщенные цвета. Частота обновления 120 Гц сделает изображение максимально плавным. * **Продвинутая камера:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки в любых условиях. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5750 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC — быстрые и безопасные платежи. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту смартфона в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * высокоскоростной Wi-Fi 802.11be; * Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция придают смартфону элегантный вид. Выберите Huawei MATE 80 PRO — выберите будущее уже сегодня!

Отзывы о товаре Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB BLACK 51098SRA HUAWEI




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Mate 80 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
2832x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
3
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, чёрный (51098SRA)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?** * **Невероятная производительность:** процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Вместительное хранилище:** 512 ГБ встроенной памяти позволят сохранить все важные файлы, фотографии и видео. * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением 2832 x 1280 пикселей подарит яркие и насыщенные цвета. Частота обновления 120 Гц сделает изображение максимально плавным. * **Продвинутая камера:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки в любых условиях. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5750 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC — быстрые и безопасные платежи. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту смартфона в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * высокоскоростной Wi-Fi 802.11be; * Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция придают смартфону элегантный вид. Выберите Huawei MATE 80 PRO — выберите будущее уже сегодня!
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