Блок проявки Kyocera DV-1150 302RV93020 для устройств Kyocera M2040dn оригинал 120000 страниц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
блок проявки
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
P2040dn; P2040dw; P2235dn; P2235dw; P2335dn; M2040; M2040dn; M2135; M2135dn; M2540; M2540dn; M2635; M2635dn; M2640; M2640idw; M2735dw; 2835dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб.
В наличии
Код товара: 750599
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Загружаем...
12 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип устройства
блок проявки
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
P2040dn; P2040dw; P2235dn; P2235dw; P2335dn; M2040; M2040dn; M2135; M2135dn; M2540; M2540dn; M2635; M2635dn; M2640; M2640idw; M2735dw; 2835dw
Особенности
оригинал
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блок проявки Kyocera DV-1150 302RV93020 для устройств Kyocera M2040dn оригинал 120000 страниц
Узел проявки DV-1150 для ECOSYS P2040dn/P2040dw/P2235dn/P2235dw/ M2040dn/M2135dn/M2540dn/M2635dn/M2640idw
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kyocera
Тип устройства
блок проявки
Совместимость
Kyocera
Поддерживаемые модели печатающих устройств
P2040dn; P2040dw; P2235dn; P2235dw; P2335dn; M2040; M2040dn; M2135; M2135dn; M2540; M2540dn; M2635; M2635dn; M2640; M2640idw; M2735dw; 2835dw
Особенности
оригинал
Страна производитель
Китай
Узел проявки DV-1150 для ECOSYS P2040dn/P2040dw/P2235dn/P2235dw/ M2040dn/M2135dn/M2540dn/M2635dn/M2640idw
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Блок проявки Kyocera DV-1150 302RV93020 для устройств Kyocera M2040dn оригинал 120000 страниц - по цене 12010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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