Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4
Мощность, Вт
460
Макс. выходной ток, А
36.33
Выходное напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 940 руб.
В наличии
Код товара: 750596
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21 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Fujitsu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4
Мощность, Вт
460
Макс. выходной ток, А
36.33
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Габаритные размеры
19?15?6 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply
Блок питания Fujitsu A3C40175929 (DPS?460DB?9A, S26113?E575?V53) — это серверный модуль мощностью 460 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum (КПД до ~94,3 % при 50 % нагрузки). Рассчитан на установку в стойки, форм?фактор 1U, поддерживает «горячую» замену (hotswap). Работает от сети 100–240 В (47–63 Гц), основные выходные линии: +12 В (до 36,33 А) и +12Vsb (2 А). Оснащён одним вентилятором, габариты — 19?15?6 см, вес — 1,3 кг. Совместим с серверами Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Fujitsu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4
Мощность, Вт
460
Макс. выходной ток, А
36.33
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Габаритные размеры
19?15?6 см
Страна производитель
Китай
Блок питания Fujitsu A3C40175929 (DPS?460DB?9A, S26113?E575?V53) — это серверный модуль мощностью 460 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum (КПД до ~94,3 % при 50 % нагрузки). Рассчитан на установку в стойки, форм?фактор 1U, поддерживает «горячую» замену (hotswap). Работает от сети 100–240 В (47–63 Гц), основные выходные линии: +12 В (до 36,33 А) и +12Vsb (2 А). Оснащён одним вентилятором, габариты — 19?15?6 см, вес — 1,3 кг. Совместим с серверами Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply - по цене 21940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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