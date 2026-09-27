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Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages) купить с доставкой в Москве
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Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages)

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Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages) - фото 1
Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LJ CP3525; CM3530mfp; M551; M575; M570
  • Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages) - фото 1
  • Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 
Начислим 294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750577
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages)
18 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LJ CP3525; CM3530mfp; M551; M575; M570
Цвет
черный
Особенности
Ресурс 150000 страниц
Вес, г.
5

Описание товара Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages)

Модуль термического закрепления тонера (220 В) HP LLC Печь в сборе для CLJ CP3525/CM3530/M551/M570/M575 (150 000 стр.)

Отзывы о товаре Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип устройства
модуль термозакрепления
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LJ CP3525; CM3530mfp; M551; M575; M570
Цвет
черный
Особенности
Ресурс 150000 страниц
Описание
Модуль термического закрепления тонера (220 В) HP LLC Печь в сборе для CLJ CP3525/CM3530/M551/M570/M575 (150 000 стр.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сервисный комплект HP CE506A CP3520/CM3530/LJ500 color series (150,000 pages) - этот товар вы можете купить по цене 18340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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