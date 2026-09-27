Сервер DELL PowerEdge R550 2U/ 16 SFF/ 1xHS/ PERC H755/ 2xGE/ OCP 3.0/ noPSU/ 4xLP/ IDRAC9 Ent/ TPM 2.0 v3/ 5xstd fan/noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
294 290 руб.
В наличии
Код товара: 750576
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294 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Full name
Сервер DELL PowerEdge R550 2U/ 16 SFF/ 1xHS/ PERC H755/ 2xGE/ OCP 3.0/ noPSU/ 4xLP/ IDRAC9 Ent/ TPM 2.0 v3/ 5xstd fan/noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails
Блок питания
нет
Дополнительно
iDRAC9 Enterprise
Другие интерфейсы
Dedicated iDRAC (Micro-AB USB), USB 2.0, VGA; Dedicated iDRAC, USB 2.0, USB 3.0, VGA
Количество вентиляторов, шт
5
Количество отсеков для накопителей, шт
16
Количество портов Ethernet, шт
2
Количество слотов для ОЗУ, шт
16
Количество установленных накопителей
1
Максимальное количество установленных CPU
2
Модель RAID контроллера
PERC H755
Наличие RAID контроллера
да
Объем установленной оперативной памяти
64
Объем установленных накопителей, Гб
1200
Оптический привод
нет
Тип оперативной памяти
DDR4
Форм-фактор отсеков накопителей
SFF
Форм-фактор сервера
2U Rack
Вес, г.
5
Описание товара Сервер DELL PowerEdge R550 2U/ 16 SFF/ 1xHS/ PERC H755/ 2xGE/ OCP 3.0/ noPSU/ 4xLP/ IDRAC9 Ent/ TPM 2.0 v3/ 5xstd fan/noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails
Сервер
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Бренд
Full name
Сервер DELL PowerEdge R550 2U/ 16 SFF/ 1xHS/ PERC H755/ 2xGE/ OCP 3.0/ noPSU/ 4xLP/ IDRAC9 Ent/ TPM 2.0 v3/ 5xstd fan/noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails
Блок питания
нет
Дополнительно
iDRAC9 Enterprise
Другие интерфейсы
Dedicated iDRAC (Micro-AB USB), USB 2.0, VGA; Dedicated iDRAC, USB 2.0, USB 3.0, VGA
Количество вентиляторов, шт
5
Количество отсеков для накопителей, шт
16
Количество портов Ethernet, шт
2
Количество слотов для ОЗУ, шт
16
Количество установленных накопителей
1
Максимальное количество установленных CPU
2
Развернуть
Модель RAID контроллера
PERC H755
Наличие RAID контроллера
да
Объем установленной оперативной памяти
64
Объем установленных накопителей, Гб
1200
Оптический привод
нет
Тип оперативной памяти
DDR4
Форм-фактор отсеков накопителей
SFF
Форм-фактор сервера
2U Rack
Сервер
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сервер DELL PowerEdge R550 2U/ 16 SFF/ 1xHS/ PERC H755/ 2xGE/ OCP 3.0/ noPSU/ 4xLP/ IDRAC9 Ent/ TPM 2.0 v3/ 5xstd fan/noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails - по цене 294290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сервер DELL PowerEdge R550 2U/ 16 SFF/ 1xHS/ PERC H755/ 2xGE/ OCP 3.0/ noPSU/ 4xLP/ IDRAC9 Ent/ TPM 2.0 v3/ 5xstd fan/noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails