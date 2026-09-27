Ремкомплект HP CF254A LaserJet 220V Maintenance Kit for LJ Enterprise 700 M712 series, 200000 pages
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
сервисный комплект
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
HP LaserJet Enterprise 700 M712, HP LaserJet Enterprise M725
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 550 руб.
В наличии
Код товара: 750573
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
34 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HP
Тип устройства
сервисный комплект
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
HP LaserJet Enterprise 700 M712, HP LaserJet Enterprise M725
Цвет
черный
Особенности
220 В
Вес, г.
5
Описание товара Ремкомплект HP CF254A LaserJet 220V Maintenance Kit for LJ Enterprise 700 M712 series, 200000 pages
Комплекты HP по обслуживанию обеспечивают постоянную готовность принтера HP к работе и способствуют повышению эффективности вашего бизнеса. Комплект HP по обслуживанию включает заменяемые пользователем детали для принтеров HP, указывающие на необходимость технического обслуживания.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HP
Тип устройства
сервисный комплект
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
HP LaserJet Enterprise 700 M712, HP LaserJet Enterprise M725
Цвет
черный
Особенности
220 В
Комплекты HP по обслуживанию обеспечивают постоянную готовность принтера HP к работе и способствуют повышению эффективности вашего бизнеса. Комплект HP по обслуживанию включает заменяемые пользователем детали для принтеров HP, указывающие на необходимость технического обслуживания.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Ремкомплект HP CF254A LaserJet 220V Maintenance Kit for LJ Enterprise 700 M712 series, 200000 pages - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 34550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ремкомплект HP CF254A LaserJet 220V Maintenance Kit for LJ Enterprise 700 M712 series, 200000 pages