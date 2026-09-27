Резервный Блок Питания HPE 165Wt X331 (Lite On) ATX J9739A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
внешний
Совместимость
HP Switch 2920 (J9726A, J9728A, J9727A, J9729A), маршрутизаторами MSR2000/3000/4000, коммутаторами серий 5500, 5800, 5820, 5900 и модульными шасси 10500, 12500 (12504, 12508, 12518)
Мощность, Вт
165
Макс. выходной ток, А
13.75
Выходное напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб.
В наличии
Код товара: 750571
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
внешний
Совместимость
HP Switch 2920 (J9726A, J9728A, J9727A, J9729A), маршрутизаторами MSR2000/3000/4000, коммутаторами серий 5500, 5800, 5820, 5900 и модульными шасси 10500, 12500 (12504, 12508, 12518)
Мощность, Вт
165
Макс. выходной ток, А
13.75
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Gold
Габаритные размеры
220 ? 80 ? 40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Резервный Блок Питания HPE 165Wt X331 (Lite On) ATX J9739A
HPE 165Wt X331 (Lite On) J9739A — резервный модуль Hot Plug для сетевого оборудования HPE, 165 Вт, 12 В DC, 13,75 А, 80 PLUS Gold, 1 вентилятор, 220?80?40 мм, 1,8 кг, совместим с Switch 2920, MSR?сериями, коммутаторами 5500/5800/5900 и шасси 10500/12500.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
внешний
Совместимость
HP Switch 2920 (J9726A, J9728A, J9727A, J9729A), маршрутизаторами MSR2000/3000/4000, коммутаторами серий 5500, 5800, 5820, 5900 и модульными шасси 10500, 12500 (12504, 12508, 12518)
Мощность, Вт
165
Макс. выходной ток, А
13.75
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Gold
Габаритные размеры
220 ? 80 ? 40 мм
Страна производитель
Китай
HPE 165Wt X331 (Lite On) J9739A — резервный модуль Hot Plug для сетевого оборудования HPE, 165 Вт, 12 В DC, 13,75 А, 80 PLUS Gold, 1 вентилятор, 220?80?40 мм, 1,8 кг, совместим с Switch 2920, MSR?сериями, коммутаторами 5500/5800/5900 и шасси 10500/12500.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Резервный Блок Питания HPE 165Wt X331 (Lite On) ATX J9739A - этот товар вы можете купить по цене 12750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Резервный Блок Питания HPE 165Wt X331 (Lite On) ATX J9739A