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Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк купить с доставкой в Москве
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Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750569
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aquarius
Вес, г.
5

Описание товара Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк

Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк

Отзывы о товаре Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк




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Характеристики
Бренд
Aquarius
Описание
Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разветвитель вентиляторов 4 pin PWM и ARGB Asus TUF FAN HAB TFH-01 для пк/ на магните/хаб для кулеров корпуса пк - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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