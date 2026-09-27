Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT
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Характеристики
Серия процессора
Intel Xeon
Модель
Gold 5122
Socket
LGA 3647
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-SP
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 750568
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Характеристики
Бренд
Серия процессора
Intel Xeon
Модель
Gold 5122
Socket
LGA 3647
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-SP
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
16.5
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
71
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT
Процессор Intel Xeon — производительное решение с 4 ядрами и 8 потоками для многозадачной работы. Базовая тактовая частота 3,6 ГГц обеспечивает уверенную обработку повседневных и ресурсоёмких задач, а в режиме Turbo частота достигает 3,7 ГГц. Модель оснащена многоуровневой кэш-памятью: 64 Кб L1, 4 Мб L2 и 16,5 Мб L3. Поддержка памяти DDR4, техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура 71 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора. Установка выполняется в разъём LGA 3647. Тип поставки Tray.
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Теги товара: 4 ядерные
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Бренд
Серия процессора
Intel Xeon
Модель
Gold 5122
Socket
LGA 3647
Тип поставки
Tray
Техпроцесс
14
Ядро
Skylake-SP
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
4
Развернуть
Объем кэша L3
16.5
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
3.7
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
71
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Xeon — производительное решение с 4 ядрами и 8 потоками для многозадачной работы. Базовая тактовая частота 3,6 ГГц обеспечивает уверенную обработку повседневных и ресурсоёмких задач, а в режиме Turbo частота достигает 3,7 ГГц. Модель оснащена многоуровневой кэш-памятью: 64 Кб L1, 4 Мб L2 и 16,5 Мб L3. Поддержка памяти DDR4, техпроцесс 14 нм и максимальная рабочая температура 71 °C дополняют сбалансированные характеристики процессора. Установка выполняется в разъём LGA 3647. Тип поставки Tray.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные
Процессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330702SR3AT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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